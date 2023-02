Interessante, in particolare, la quota che vede lavincente in un match con massimo tre gol complessivi.- JUVENTUS: 2+UNDER 3.5 QUOTA BONUS 2.15 fino a 530 di benvenuto VERIFICA 2.17 ...Sarà una gara complicata, è un campo difficile e loè una squadra che crea molto, come ... Perché lafa fatica a gestire l'imprevisto 'Ci abbiamo riflettuto, va migliorata. Più una cosa ...

Spezia-Juventus, la probabile formazione di Allegri Tuttosport

Spezia-Juve, rivivi la diretta della conferenza di Allegri: "Chiesa out" Corriere dello Sport

Allegri: "Chiesa non ci sarà. Io nervoso Si dica pure che sono scarso, ma i numeri sono quelli" La Gazzetta dello Sport

Verso Spezia-Juve: la probabile formazione dei padroni di casa ilBianconero

Spezia-Juve, le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming Calciomercato.com

Quella di domenica tra Spezia e Juve sarà una gara paerticolare anche dal punto di vista delle statistiche. I padroni di casa, infatti, sono l’unica formazione che non conta ancora alcun gol… Leggi ...Nuovi problemi per Federico Chiesa in vista della trasferta della Juventus in Liguria, per il match di campionato contro lo Spezia Nuovi problemi per Federico Chiesa in vista della trasferta della ...