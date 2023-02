Spese pazze Montaruli condannata si dimette Scintille FdI-FI

(Di sabato 18 febbraio 2023) A seguito della condanna definitiva a 1 anno e 6 mesi per peculato, la sottosegretaria all'Università Augusta, deputata di Fratelli d'Italia, ha deciso dirsi. L'esito giudiziario, che riguarda le "" dei gruppi parlamentari del consiglio regionale Piemontese tra il 2010 e il 2014, ha immediatamente sollevato la reazione delle opposizioni che ancor prima della decisione presa dane invocavano il passo indietro. Ma non solo. Anche all'interno della coalizione di maggioranza infatti, non è mancata qualche voce d'insofferenza per quello che poteva rappresentare un motivo d'imbarazzo. «Ho deciso dirmi dall'incarico di Governo per difendere le istituzioni, certa della mia innocenza», spiega in una notache anticipa un ...

... e l'altro giorno la sottosegretaria meloniana Augusta Montaruli, d evota ai pellegrinaggi mussoliniani di Predappio , è stata condannata con sentenza definitiva per lequando era ...Un caso, quello del suicidio di Burzi , dopo la condanna definitiva per lein Regione, citato implicitamente anche da Montaruli nelle sue dichiarazioni sulle dimissioni. E in effetti ...

E per la premier rischiava di aprirsi un altro fronte rovente con la condanna definitiva a un anno e sei mesi per peculato della Montaruli, una sua fedelissima, nell’inchiesta per le “spese pazze” in ...Recentemente è stato tutto un tripudio da parte dei media della destra per l’incriminazione di un parlamentare europeo del Pd, Andrea Cozzolino. Silenzio tombale invece sulle condanne definitive di es ...