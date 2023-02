Speed skating | Andrea Giovannini quinto nei 5000 metri | David Bosa 11° nei 500 metri

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023) Calato il sipario sulla seconda giornata della tappa conclusiva della Coppa del Mondo disull’anello di ghiaccio di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia. Un day-2 scosso dall’amara squalifica die Ghiotto, specialista delle lunghe distanze. Vista l’assenza dell’olandese Patrick Roest, all’azzurro sarebbe stato sufficiente giungere 14° neiodierni per poter conquistare il primato della classifica di specialità, centrando un qualcosa di storico per il Bel Paese. Tutto sembrava essere andato a buon fine, visto il secondo posto dei 5 km alle spalle del norvegese Sander Eitrem (6:15.07), con cui Ghiotto aveva gareggiato in batteria. Tuttavia, è arrivata una decisione negativa nei confronti del pattinatore italiano: l’azzurro è stato sanzionato per non aver concesso la precedenza allo scandinavo nel ...