Sparatorie in Mississippi | sei morti | arrestato il killer

(Di sabato 18 febbraio 2023) Sei persone sono morte nella contea di Tate, in, a causa di una serie di. Il presunto- un 52enne - è stato. Le vittime - tra le quali l'ex moglie e il patrigno dell'omicida - sono state uccise in luoghi diversi, tra cui una stazione di servizio e due abitazioni. "Crediamo che abbia agito da solo, il suo movente non è noto", ha spiegato Il governatore del. Del caso si occupa anche l'Fbi.

