Spalletti | «Osimhen? Non sembra niente di particolare | solo un po’ di stanchezza»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 18 febbraio 2023) Nell’intervista post Sassuolo-Napoli rilasciata a Dazn, l’allenatore del Napoli, Lucianoha dato degli aggiornamenti sulle condizioni di Victor. L’attaccante nel Napoli ha giocato una grande partita e segnato il settimo gol in sette gare di fila. Poi, all’85’, ha lasciato il campo visibilmente dolorante. Si è tolto i parastinchi in campo e si è portato la mano dietro la coscia. E’to aver avvertito un fastidio muscolare.ha rassicurato tutti, dicendo che non èto nulla di più che un affaticamento. Ma allo stesso tempo, il tecnico è parso un po’ arrabbiato perchéproprio non sa cosa vuol dire risparmiarsi. Quando vuole giocare lo fa fino in fondo, con tutto se stesso. Queste le parole di. «Per quello che abbiamo ...