(Di sabato 18 febbraio 2023) Il Napoli continua la sua marcia trionfale in Serie A. Gli azzurri vinconoa Reggio Emilia al Mapei Stadium in casa del Sassuolo. Il risultato finale recita 2-0 per il Napoli. Le reti decisive portano la firma di Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. Nel post partita, Luciano, tecnico del Napoli ha parlato nella consuetastampa e ha analizzato il match appena vinto. Luciano(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Di seguito le parole del tecnico di Certaldo: “Questa vittoria per la forza dell’avversario è diversa dalle altre, forse sono troppo pignolo se penso che dobbiamo avvertire il pericolo. Il Sassuolo ci assomiglia tanto, costruisce dal basso, fa circolare la palla velocemente, sa ripartire. Assume un valore maggiore questa vittoria qui, che ci permette ...

Dionisi instampa ha dichiarato che Berardi è ancora in dubbio e il nodo verrà sciolto ... Dall'altro latodovrà fare a meno di Raspadori, il quale rimarrà fermo alcune settimane. ...Ne ha fatta di strada mistere non ha nessuna intenzione di fermarsi ora, non con un ... "Sono convinto che faremo una partita gagliarda " ha spiegato il tecnico instampa - . Mi ...

LIVE - Spalletti in conferenza: "Serve più ferocia, ma che vittoria! Kvara una farfalla, Osi... Tutto Napoli

Spalletti in conferenza: "Kvaratskhelia svolazza come una farfalla! Anche con Mertens, Koulibaly e Fabian avremmo ... CalcioNapoli24

Spalletti in conferenza: “Kvara una farfalla. Va bene starvi sui co***oni, ma…” CalcioNapoli1926.it

Spalletti in conferenza: “Avremmo fatto questo campionato anche con Mertens, Koulibaly e Fabian” Spazio Napoli

LIVE TMW - Napoli, tra poco la conferenza stampa di Spalletti TUTTO mercato WEB

Il Napoli batte anche il Sassuolo e vola a +18 in attesa dell'Inter. A breve le parole in conferenza stampa di Luciano Spalletti.Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Sassuolo per 0-2: "Abbiamo fatto bene sia nel primo ...