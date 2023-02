(Di sabato 18 febbraio 2023) Mille volte in panchina con i professionisti: Lucianocon ilal meglio il suo record personale a Sassuolo. «Sono state mille notti insonni per me» scherza...

... il tecnicoil successo del suo Napoli in una maniera ancora più speciale Due gol al Sassuolo e il Napoli continua a coltivare il sogno scudetto, mentre Lucianoal ...Al Mapei Stadium, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Sassuolo e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Mapei Stadium, il Sassuolo e il Napoli si ...

Serie A - Spalletti festeggia le 1000 panchine in carriera col 2-0 del Napoli sul Sassuolo: è la vittoria n° 516 Eurosport IT

Spalletti festeggia le 1000 panchine in carriera: record, numeri e vittorie Sky Sport

Spalletti festeggia le 1000 panchine: «Stasera un Napoli maturo» ilmattino.it

Napoli, Giuntoli: "Spalletti è al centro del nostro progetto" Sportitalia

Giuntoli: «Nel 2024 Spalletti resterà con noi, poi programmeremo il ... IlNapolista

Mille volte in panchina con i professionisti: Luciano Spalletti festeggia con il Napoli al meglio il suo record personale a Sassuolo. «Sono state mille notti insonni per me» ...Il Napoli vince ancora e Spalletti festeggia coi tre punti la 1000a panchina in carriera: "Sono state mille notti insonni quelle prima delle partite - ha commentato dopo il 2-0 in casa del Sassuolo -, ...