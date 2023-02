Spacciatori di Anzio “in trasferta” nelle campagne di Artena | in auto dosi di cocaina

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 18 febbraio 2023) Daallediper spacciare. Due persone sono finite in manette ieri pomeriggio per mano dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro che li hanno bloccati dopo che questi ultimi, alla loro vista, avevano provato ad allontanarsi. Nella lorosono state rinvenute diversedimentre nell’abitazione, a seguito della successiva perquisizione domiciliare, è saltata fuori ulteriore sostanza stupefacente (e non solo). Ma andiamo con ordine. Pusher diarrestati adI due giovani, entrambi residenti ad, di cui uno di nazionalità albanese (già gravato da un decreto di espulsione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Viterbo), sono stati notati a dialogare all’esterno ...