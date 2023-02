Sos dell’associazione vittime delle strade | “Troppe buche ad Aversa”

Leggi su anteprima24

(Ce) – Due incidenti stradali in meno di cinque giorni. È quanto si è verificato ad(Caserta), in viale Kennedy, dove da tempo le associazioni dei familiaridella strada e i cittadini segnalano la presenza dipericolose. Il primo incidente, segnala l'associazione in una nota, ha avuto come protagonista un automobilista, finito con la sua auto contro lo spartitraffico, non si è ferito in maniera grave, anche se la macchina ha riportato danni ingenti. Nel secondo incidente è rimasto coinvolto, a causa di una buca, un poliziotto, che si è salvato grazie al casco. "Questi due incidenti dimostrano, ancora una volta, la pericolosità e la mancanza di sicurezza stradale sul territoriono", dice Biagio Ciaramella, vicepresidente ...