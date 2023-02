Slittino doppio | Wendl Arlt vincono anche a St Moritz e vedono il titolo | quinti Rieder Kainzwaldner

(Di sabato 18 febbraio 2023) Tobiase Tobiasnon mollano di un millimetro,la prova di Sankt, penultimo appuntamento della Coppa del Mondo dimaschile 2023, e si avvicinano alla Sfera di Cristallo. Dopo la gara sul budello elvetico, infatti, la classifica generale, ad una sola tappa dalla conclusione, vede ancora al comandocon 914 punti contro gli 870 di Eggert/Benecken. Il duo tedesco ha concluso con il tempo complessivo di 1:47.183 (53.668 nella prima me 53.515 nella seconda) con un margine di appena 45 millesimi sui grandi rivali per il, i connazionali Sascha Eggert e Toni Benecken (53.713 e 53.515) mentre completa il podio il duo lettone composto da ...

Patrick e Matthias Lambacher hanno vinto la medaglia d'oro nelai Mondiali dinaturale in corso di svolgimento a Nova Ponente (Bolzano). I Lambacher hanno chiuso le due manche con il tempo complessivo di 1'57″92, precedendo di soli 28 ...Andrea Voetter e Marion Oberhofer sono salite sul terzo gradino del podio nelfemminile di Coppa del mondo diartificiale a Winterberg . Sul budello tedesco, le due altoatesine hanno mantenuto il comando della classifica generale, nonostante i 246 millesimi di ...

