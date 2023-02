Slittino | Dominik Fischnaller sbaglia a St Moritz | 36 punti su Loch | lotta per la Coppa del Mondo Vince Langenhan

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023) Oggi c’era il primo match point sulla racchetta di. L’azzurro però non ha sfruttato l’opportunità in quel di Saint: sul catino elvetico, che ospitava la penultima tappa delladeldi, l’altoatesino, leader della classifica, non è stato connte nella seconda run, perdendoimportanti verso la conquista della sfera di cristallo.era quinto dopo la prima run, pronto a sfruttare errori altrui e, in ogni caso, a mettersi in una posizione molto comoda in vista della tappa conclusiva di Winterberg. Nulla di tutto ciò: are, nella seconda run, è stato proprio lui che ha chiuso la gara in ottava posizione. Ad approfittarne il fenomeno Felix ...