Slittino | Coppa del Mondo 2022 2023 | Voetter Oberhofer seconde a St Moritz | beffate di due millesimi

(Di sabato 18 febbraio 2023) Beffa per il formidabile duo azzurro composto daednel doppio femminile dideldiartificiale. Nella tappa di St.le nostre ragazze si sono dovute accontentare del secondo posto per solamente duedi ritardo sulle vincitrici Degenhardt e Rosenthal. Sul terzo gradino del podio, ma più distaccate, invece le lettoni Ziedina e Zvilna. Nessuna medaglia invece dal doppio maschile, dove il miglior piazzamento lo trovano Rieder e Kainzwaldner con il quinto posto dietro ad un podio composto dalle due coppie tedesche Wendl/Art ed Eggert/Benecken e anche in questo caso dai lettoni Bots/Plum. SportFace.

A due gare dal termine il margine su Loch è ancora ampio: ladel Mondo può ...Non è certo una bella giornata per Dominik Fischnaller , sesto a Winterberg: l'azzurro ha perso così perde 20 punti da Felix Loch nella classifica generale didel Mondo di. Adesso sono 79 le lunghezze di margine che l'italiano deve gestire: un vantaggio ancora consistente ma non sicuro. Fischnaller però può festeggiare per ladel Mondo ...

LIVE Slittino, Singolo maschile St. Moritz 2023 in DIRETTA: Dominik Fischnaller si gioca la Coppa del Mondo contro Loch! OA Sport

Slittino, Coppa del Mondo 2022/2023: Voetter/Oberhofer seconde a ... SPORTFACE.IT

Fischnaller festeggia la Coppa del mondo sprint: "Dedicata a mio ... FISI

Slittino: Andrea Voetter e Marion Obherofer perdono a St. Moritz per due millesimi, ma vincono la Coppa del Mondo OA Sport

Calendario Sport Invernali oggi: orari sabato 18 febbraio, programma, orari, tv, streaming OA Sport

È mancata solo la ciliegina sulla torta (per un soffio), ma si potranno rifare a Winterberg settimana prossima. Nel frattempo possono già gioire: al termine di una stagione mostruosa, dominata in lung ...Questa mattina sulla leggendaria pista Olympia Bob Run di Sankt Moritz, le slittiniste azzurre Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno scritto una nuova pagina nella storia ...