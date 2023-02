Sky Sport | Serie A 2022 23 23a Giornata | Palinsesto Telecronisti NOW 17 - 18 - 19 - 20 Febbraio 2023

(Di sabato 18 febbraio 2023) Tra venerdì 17 e lunedì 20, appuntamento con la ventitreesimadella stagionedellaA TIM. Sabato dalle 20.45 appuntamento con Inter-Udinese su SkyUno, SkyCalcio, Sky251, Sky4K e in streaming su NOW; si prosegue domenica dalle 12.30 con Atalanta-Lecce...

Monza - Milan è la partita del cuore di Silvio Berlusconi che per la prima volta ospita i rossoneri da 'avversario'. Era il 9 aprile 2017 quando il Milan giocò l'ultima partita sotto la sua proprietà, ...Le indiscrezioni delle ultime ore trovano conferma . I diritti tv della Champions League 2024/2027 andranno ae ad Amazon per quanto riguarda l'Italia nel prossimo triennio. La pay tv di Murdoch si è aggiudicato il pacchetto con l'esclusiva di tutte le partite eccetto una del mercoledì (dai playoff ...

Calcio Estero Sky Sport 2022/23 - Premier League, Bundesliga, Ligue 1 (17- 18 - 19 Febbraio) Digital-Sat News

TV: Sky Sport diventa la nuova casa del tennis Ubitennis

Sky Sport Serie C 2022/23 28a Giornata, Palinsesto Telecronisti Lega Pro (anche streaming NOW) Digital-Sat News

VIDEO/ Juventus-Nantes, il focus di Sky Sport sul post partita di Allegri fcinter1908

Sky Sport – Basket NBA: “All Star Weekend 2023”, in diretta su Sky e in streaming su NOW (17-19/2) Sportando

Dopo il rifiuto dell'estradazione, il ministro della Giustizia Nordio ha chiesto alle autorità brasiliane l'esecuzione della pena di nove anni di reclusione inflitta a Robinho per lo stupro di una rag ...Stankovic ritrova Leris che rientra dal turno di squalifica. L'esterno tornerà quindi dal primo minuto con Zanoli che scivola in panchina. Attacco e difesa (con Murillo ancora titolare) non paiono ...