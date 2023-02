Tre persone sono state trovate vive oggi sotto le macerie di un edificio crollato a Hatay, nel sud della, tredici giorni dopo il terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito il Paese e la Siria il 6 febbraio, uccidendo più di 45.000 persone. Un bambino è tra i tre sopravvissuti estratti dalle ...🔊 Ascolta l'articolo Le squadre di soccorso hanno tratto in salvo altre tre persone dalle macerie degli edifici crollati a seguito del terremoto avvenuto il 6 febbraio in. Tra i sopravvissuti trovati ad Antiochia c'è anche un bambino, tuttavia non sono state fornite ulteriori informazioni sulle loro condizioni di salute. Sono passate circa 296 ...

E' ufficiale: Christian Atsu tra le vittime del terremoto in Turchia RaiNews

Sisma Turchia: estratti tre sopravvissuti, anche un bimbo - Ultima Ora Agenzia ANSA

(ANSA) - HATAY, 18 FEB - Tre persone sono state trovate vive oggi sotto le macerie di un edificio crollato a Hatay, nel sud della Turchia, tredici giorni dopo il terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito il Paese e la Siria il 6 febbraio.