Le vittime insono 39.672, 5.800 in Siria, da dove da giorni non si hanno notizie. Ieri tre persone sono state estratte vive dalle macerie e nelle moschee di tutto il mondo si è pregato per i ...... trovato morto sotto le macerie del palazzo dove risiedeva ad Antiochia, nel sud della. Continuano anche i miracolosi ritrovamenti: a distanza di quasi 300 dal, altre tre persone, fra ...

Terremoto in Turchia, Christian Atsu non ce l'ha fatta: trovato morto sotto le macerie - Sportmediaset Sport Mediaset

Terremoto Turchia, morto Christian Atsu: l'ex Chelsea trovato tra le macerie, la conferma dell'agente Virgilio Notizie

Sisma Turchia: calciatore ghanese Atsu trovato morto sotto le macerie. Ancora salvataggi miracolosi TGLA7

Sisma in Turchia e Siria, superati i 45 mila morti - Ultima Ora Agenzia ANSA

Terremoto in Turchia e Siria, salvati tre uomini dopo 11 giorni passati sotto le macerie RaiNews

Una tragica sorte è avvenuta per una famiglia siriana miracolosamente sopravvissuta al terremoto.Due genitori con cinque bambini a carico sono morti in un incendio nella casa in cui si erano rifugiati ...La salute mentale e il benessere di 7 milioni di bambini sono a rischio dopo i devastanti terremoti della scorsa settimana in Turchia e in Siria. Gli psicologi dicono che alcuni mostrano segni di grav ...