(Di sabato 18 febbraio 2023) Battuto Wawrinka in poco più di un'ora, sesta vittoria consecutiva per l'alto atesino in campo alle ...

Battuto Wawrinka in poco più di un'ora, sesta vittoria consecutiva per l'alto atesino in campo alle ...Persi tratta della sesta vittoria consecutiva, e da ottobre 2021 cheritornava in una semifinale 500. Una sfida che vede nettamente favorito il nostro azzurro, ma il sostegno del pubblico ...

Sinner non si ferma: ko anche Wawrinka. È in semifinale RaiNews

ATP Rotterdam: Sinner non lascia scampo a Wawrinka, è semifinale [VIDEO] Ubitennis

Sinner non smette più di correre A Rotterdam oggi si gioca la finale QUOTIDIANO NAZIONALE

Tennis, Nicola Pietrangeli: "Berrettini spero non faccia la fine di Volandri, si dedica più alla pubblicità. Sinner il migliore" OA Sport

Pietrangeli show: "Berrettini come Panatta, il migliore ora è Sinner" Tuttosport

Il montepremi ed il prize money del torneo ATP 500 di Rotterdam 2023, evento in programma dal 13 al 19 febbraio nella città olandese. Stefanos Tsitsipas torna in campo dopo la finale persa agli Austra ..."Oggi ho giocato un bel tennis ed è andato tutto bene. Devo dire che è stato un torneo molto importante ed intenso per me" ...