Sinner-Griekspoor | le quote per le scommesse a Rotterdam Azzurro super favorito per i bookmakers | ma Medvedev…

(Di sabato 18 febbraio 2023) Jannikviaggia spedito al torneo ATP 500 di: dopo aver surclassato Stefanos Tsitsipas e Stan Wawrinka, il tennista italiano tornerà in campo questa sera per affrontare il padrone di casa Tallonsul cemento olandese. L’altoatesino partirà con tutti i favori del pronostico e punta dritto all’atto conclusivo della competizione, dove incrocerebbe il vincente dell’altra semifinale tra il russo Daniil Medvedev e il bulgaro Grigor Dimitrov. Ipremiano abbondantemente Jannik. Leper leparlano molto chiaro alla vigilia dell’incontro: il successo dell’italiano è quotato a 1.15, mentre l’affermazione dell’elvetico è data a 5.20. Per la conquista del torneo, però Medvedev è ila quota 1.85 ...

