Sinner | con Medvedev un altro tabù da sfatare | ' Sarò aggressivo'

Un bacio al cielo per salutare il nonno che non c'è più e che è stato tra i primi a portarlo a giocare a tennis. Forse anche lui gli ha dato una mano nei momenti difficili della semifinale contro ...glaciale nei punti importanti Se è stato infatti l'equilibrio a regnare sovrano in entrambi i parziali,il servizio vero padrone dell'incontro,ha fatto la differenza in tutti i ...

ROTTERDAM – Pratica archiviata in quasi due ore per Jannik Sinner, che domenica pomeriggio non prima delle 15:30 attende Daniil Medvedev: il russo ha battuto ne ...In semifinale il 21enne di Sesto Pusteria ha battuto 7-5 7-6 (5), dopo quasi due ore di lotta, l’olandese Tallon Griekspoor, n.61 del ranking mondiale ...