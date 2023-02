Sinner a caccia della settima sinfonia | tra lui e la finale di Rotterdam c’è l’idolo di casa Griekspoor

(Di sabato 18 febbraio 2023) Prosegue a gonfie vele il cammino nell’Atp 500 didi Jannik, che dopo le vittorie ai danni di Bonzi e Tsitsipas si è confermato contro Wawrinka. Sulla strada dell’azzurro ci sarà ora il beniamino diTallon, che sta vivendo un 2023 da urlo e cerca l’acuto di fronte alla sua gente. Partirà però sfavorito contro il classe 2001, che può vantare una striscia aperta di sei vittorie consecutive. Reduce dal titolo a Montpellier,si è confermato anche in terra olandese e mette nel mirino la, la seconda di un anno cominciato in maniera più che positiva. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Nonostante il punteggio di 6-1 6-3, il match contro Wawrinka era tutt’altro che banale per, specialmente perché arrivava dopo un ...

andrà alladella prima semifinale in un torneo di livello superiore agli ATP 250 da Ottobre 2021 . In quell'occasione il tennista italiano si spinse sino alle semifinali dell'ATP 500 di ...Ancora adi certezze dopo un 2022 da rientrante. Rotterdam, Rune si ritira per un problema ... Dopo la straordinaria vittoria di Jannikai danni di Stefanos Tsitsipas, la giornata numero ...

Sinner-Griekspoor all'ATP Rotterdam: dove vederla in tv e streaming Sky Sport

Sinner a caccia della settima sinfonia: tra lui e la finale di Rotterdam ... SPORTFACE.IT

Italiani in campo oggi venerdì 17 febbraio: Sinner vs Wawrinka a Rotterdam. Musetti nei quarti a Buenos Aires. Cosa aspettarsi e dove vederli Ubitennis

Sinner Cressy all'ATP Montpellier: dove vedere la finale in tv e ... Sky Sport

ATP MONTPELLIER: SINNER A CACCIA DEL PRIMO TITOLO DELL ... SNAI Sportnews

Jannik Sinner a caccia della seconda finale nel giro di una settimana. Al torneo ATP 500 di Rotterdam, l'azzurro sfida in semifinale l'olandese Tallon Griekspoor (61 del ranking). Il match in diretta ...Dopo aver eliminato Tsitsipas negli ottavi, l'altoatesino supera l'elvetico in due set col punteggio di 6-1, 6-3 ...