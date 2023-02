Sindrome di Asperger | storia di una diagnosi che non esiste più

L'incontro del 18 febbraio, organizzato in occasione della Giornale Mondiale sulladi, che rientra nell'ambito clinico dei disturbi dello spettro autistico, è promosso dalla ...L'incontro del 18 febbraio, organizzato in occasione della Giornale Mondiale sulladi, che rientra nell'ambito clinico dei disturbi dello spettro autistico, è promosso dalla ...

Un documentario sulla Sindrome di Asperger | Consiglio Nazionale ... CNR

Asperger e Autismo ora rientrano nello stesso spettro: ecco cosa ... Pazienti.it

Asperger, un congresso e un concerto per celebrare la Giornata mondiale L'Arena

Hans Asperger, chi era Nostrofiglio

“Piccolo principe”, un’emozionante poesia sul sentirsi diversi Libreriamo

Dal 2013 la Sindrome di Asperger non viene più considerata una diagnosi a se stante, ma rientra nel più ampio spettro autistico. Clicca per scoprirne di più.Sabato 18 febbraio, Giornata mondiale della Sindrome di Asperger, Fondazione Sacra Famiglia inaugura un Ambulatorio per l’autismo: per presentarlo si svolgerà un incontro al “Polo per la disabilità” d ...