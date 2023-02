Simon Vincent Macaigne e Charlotte Sandrine Kiberlain si fanno una promessa solenne | saranno amanti | ma senza complicazioni La loro sarà una relazione passeggera

Tutto comincia il 28 febbraio e la storia tra Charlotte (Sandrine Kiberlain) eMacaigne) prosegue nell'arco di due stagioni, tra la primavera e l'estate. Lui è un uomo sposato, padre ...L'amore trae CharlotteMacaigne ) e Charlotte ( Sandrine Kiberlain ) si incontrano in un locale per il loro primo appuntamento dopo essersi baciati ad una festa in cui si ...

Il regista Emmanuel Mouret mostra la relazione tra Charlotte e Simon: un approccio spontaneo all’amore ed alle sue sfumature, che non vuole impartire lezioni ma solo lasciarsi andare al desiderio ...Emmanuel Mouret firma una commedia sentimentale “alla Woody Allen” con due protagonisti perfetti: è “Una relazione passeggera”. Arriva in sala il candidato ...