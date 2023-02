Si ribalta carro di carnevale in Alto Adige | 16 feriti

(Di sabato 18 febbraio 2023) Incidente questa sera al termine della sfilata dia Montagna, in. Su una strada in leggera discesa, nei pressi di un parcheggio, uncon una struttura in legno si èto.

Incidente questa sera al termine della sfilata di carnevale a Montagna, in Alto Adige. Su una strada in leggera discesa, nei pressi di un parcheggio, uncon una struttura in legno si è ribaltato. Al momento si registrano 16 persone ferite, nessuno fortunatamente non in modo grave. Da Bolzano è partito il gruppo emergenza con i vigili del fuoco, ......nella mente degli investitori dopo che alcune mele marce avevano tentato di salire sule di ... Nel giugno 2021, dopo tutto il lavoro svolto per portare allai progetti legati agli Shiba ...

Frosinone – Il Carnevale Storico e la Festa della Radeca alla ribalta ... TG24.info

Paura a Catania, auto si ribalta in via Umberto: traffico interrotto Quotidiano di Sicilia

Si ribalta il cestello: due operai feriti in codice giallo. Decisivo l ... PisaNews

Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 18 e 19 febbraio PisaToday

Incidente in via di Torrevecchia, Bobcat si ribalta: traffico in tilt e circolazione rallentata ilmessaggero.it

Incidente questa sera al termine della sfilata di carnevale a Montagna, in Alto Adige. Su una strada in leggera discesa, nei pressi di un parcheggio, un carro con una struttura in legno si è ribaltato ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...