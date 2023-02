Si prevede un futuro apocalittico per il web | il mondo digitale potrebbe cambiare | e non in bene

Leggi su computermagazine

(Di sabato 18 febbraio 2023) Internetvenire messa all’angolo dall’incremento degli attacchi hacker e dei metodi più elaborati che vengono creati ogni giorno per metterli a segno. Cosa ci dicono le società di cyber sicurezza in merito? L’evoluzione deldella tecnologia ha certamente portato numerose innovazioni sotto ogni punto di vista. Assieme a questi miglioramenti abbiamo assistito anche al rinnovamento dell’informatica, che se da un lato è diventata molto più avanzata dall’altro, invece, ha dato occasione agli hacker di sviluppare metodi maggiormente subdoli per riuscire a compiere dei colpi sul web senza precedenti. Dovremo fare attenzione d’ora in avanti – Computermagazine.itParliamo di ogni categoria, e che pare vada dal semplice phishing agli attacchi DDoS, nonché quelli più complessi sino ad ora compiuti. Sulla base di quanto dichiarato ...