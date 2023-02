Si allontana da casa nella notte | trovato morto in campagna

(Di sabato 18 febbraio 2023) Un anziano di 87 anni è statoa Zungoli , in provincia di Avellino . Il cadavere dell'uomo è statoall'alba in apertadai Carabinieri della stazione di Zungoli, ...

Un anziano di 87 anni è stato trovato morto a Zungoli , in provincia di Avellino . Il cadavere dell'uomo è stato trovato all'alba in aperta campagna dai Carabinieri della stazione di Zungoli, ...Dopo ore di ricerche è stato ritrovato privo di vita nelle campagne del paese. La tragedia si è consumata a Zungoli . Un anziano di 86 anni , nel corso della notte, si è era allontanato dalla propria ...

Anziano si allontana da casa nella notte, trovato morto Fanpage.it

Si allontana da casa in Irpinia, trovato morto dopo ore di ricerche ilmattino.it

Si allontana da casa e viene ritrovato senza vita AvellinoToday

Si allontana da casa di notte e viene ritovato cadavere: tragedia in Irpinia Virgilio

Si allontana da casa per andare a lavoro e scompare nel nulla, apprensione per una donna di 55 anni. Avviate le ricerche. Diffusa la foto Molise Tabloid

Un anziano di 87 anni è stato trovato morto a Zungoli, in provincia di Avellino. Il cadavere dell'uomo è stato trovato all'alba in aperta campagna dai Carabinieri della ...Un anziano di 87 anni è stato trovato morto a Zungoli, in provincia di Avellino. Il cadavere dell’uomo è stato trovato all’alba in aperta campagna […] Un anziano di 87 anni è stato trovato morto a Zun ...