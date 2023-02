Shalana Santana | chi è la moglie di Massimiliano Gallo | età | carriera | film | figli | Instagram e foto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 18 febbraio 2023) Tutto pronto per una nuova ed imperdibile puntata di Verissimo con Silvia Toffanin! Oggi tra gli ospiti inediti ci sarà anche, che si racconterà a cuore aperto, dallaalla vita privata. Parlerà dei successi e delle sconfitte della sua vita, che condivide con la modella e attrice. Conoscete la sua dolce metà? Se siete curiosi di saperne di più e di scoprire chi è lei, ve lo raccontiamo noi! Ecco tutto quello che sappiamo sul loro amore. Chi èè una modella e un’attrice brasiliana nota per aver partecipato ad alcune serie tv, tra le altre Don Matteo. Dal 2006 vive in Italia ed è sposata con l’attore. Il loro è ...