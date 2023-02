Serie C 2022 2023 | FeralpiSalò vince e torna prima | pareggio tra Padova e Triestina

Leggi su sportface

(Di sabato 18 febbraio 2023)la, rispondendo ai successi pomeridiani di Pro Sesto e Pordenone: il team lombardo si impone per 2-1 sul campo del Sangiuliano grazie alla straordinaria doppietta di Siligardi, vero e proprio mattatore della serata. Esce dalla zona play-out, invece, la Virtus Verona, che gioca una splendida partita in casa della Pro Vercelli e conquista un importante trionfo per 3-0, i cui protagonisti sono stati Gomez all’11’, Daffara al 46? e Ruggero al 54?. Larga vittoria anche per l’ArzignanoChiampo, che ha sconfitto l’Albinoleffe con un sonoro e severo 5-1, salendo all’ottavo posto e accomodandosi sempre più in zona play-off, così come la Pro Patria sesta, che tuttavia ha dovuto frenare la sua corsa per 2-1 contro la Pergolettese, brava a conquistare in rimonta 3 punti in trasferta, grazie alle ...