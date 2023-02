Serie B | risultati e marcatori della 25a giornata

Questi idel 25° turno diB. Alle 16.15 Bari - Cagliari e Perugia - Ternana. a breve il servizio completo Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie Gasport 18 febbraio 2023LaB è in diretta su Sky Sport e in streaming su ...

Serie B, i risultati della 25^ giornata. Vince il Benevento, Palermo-Frosinone 1-1 Sky Sport

Serie B risultati 25 giornata: frena il Frosinone • TAG24 Tag24

Serie B, risultati 25ª giornata Goal Italia

Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 23ª giornata Today.it

Partite e orari della 23ª giornata di Serie A Il Post

I risultati delle partite delle 14: pari tra Palermo e Frosinone, Parma in crisi, cosi come la Reggina. Risorge il Benevento, 1 punto per SPAL, Como Cosenza e SudTirol ...Risultati a sorpresa nel 25° turno di campionato. Nel match clou pareggio (con reti spettacolari) tra Palermo e Frosinone. Pecchia in crisi, come Super Pippo. Bene Stellone col Brescia. Pari tra Spal ...