Serie B | pareggi che servono a poco | si fermano Frosinone | Sudtirol e Bari Cade ancora la Reggina di Inzaghi | Altri campionati Italia

Leggi su justcalcio

(Di sabato 18 febbraio 2023) 2023-02-18 19:10:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Pomeriggio di grande calcio inB. Prosegue la 25ª giornata del campionato – dopo ilo per 1-1 tra Pisa e Venezia –tto con ilpronto a continuare la sua marcia trionfale verso la conquista del campionato ma frenato sull’1-1 da un Palermo lanciato verso le zone nobili della classifica: il Renzo Barbera entra stabilmente nella lotta per i playoff, bloccando la capolista grazie all’eurogol di Verre. Il programma delle 14 ha visto in scena anche la sorpresanella lunghissima trasferta di Cosenza, contro il fanalino di coda del campionato. Un match bloccato, con poche emozioni – terminato 0-0 – che ha visto i padroni di casa conquistare un prezioso punto per ...