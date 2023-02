Serie A | rigori a favore e contro | ecco la classifica

(Di sabato 18 febbraio 2023) Ladeiassegnati nel campionato diA. I numeri completi dei tiri dal dischetto battuti da ogni squadra e la graduatoria dei penalty fronteggiati da ciascun club. Nella stagione 2016/2017 Roma e Lazio sono i club che hanno ricevuto più, ben quattordici a testa in 38 giornate. La formazione meno fortunata è stata il Cagliari. Nella stagione 2017/2018 è ancora la Lazio ad aver ottenuto il maggior numero di, ben 11, otto dei quali realizzati. Il Benevento ha chiuso invece in testa ladei penalty a s, 13. I2021/2022 LADEI PALI E DELLE TRAVERSE GLI EPISODI VAR A ...

All'Udinese lo lega la striscia di 704 minuti consecutivi senza subire gol, ma soprattutto il record di 6parati - su 8 - in una singola stagione diA. Era la stagione 2010 - 11, quell'...L'Udinese e la squadra contro cui Edin Dzeko ha vinto piu partite inA (12 su 15 sfide); il ... A partire dalla scorsa stagione, nessun difensore ha segnato piu reti (esclusi) di Destiny ...

Rigori Serie A 2022-2023, il bilancio squadra per squadra Sky Sport

Rigori ripetuti e var protagonista: cosa è successo in Pisa-Venezia GianlucaDiMarzio.com

Rigori amari per il Foggia: Di Noia sbaglia, la Juve ringrazia e va in finale FoggiaToday

Vlahovic, statistica pazzesca sui rigori: la Juve ha il top della Serie A Tuttosport

Serie A, statistiche rigori: Lookman e Arnautovic cecchini, super ... Calcio d'Angolo

67' Pareggia in rimonta il Cittadella. Punizione battuta da Crociata dalla parte sinistra dell'area di rigore; Terranova tocca la sfera e beffa il proprio portiere. 62' Ascoli in vantaggio al 'Tardini ...Bologna e Sampdoria sono due delle tre squadre, insieme alla Salernitana, ad aver subito più gol su rigore in questa stagione di Serie A (cinque). La curiosità: Manolo Gabbiadini ha segnato sei reti ...