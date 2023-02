Senza casco su moto | viene fermato e si scopre che è un truffatore

(Di sabato 18 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAlla guida di uno scooter: gli agenti della Polizia Locale di Napoli lo fermano per un controllo e scoprono che si tratta del componente di un’associazione criminale nota per aver compiuto numerose truffe ai danni di anziani; a suo carico una nota di rintraccio emanata dalla Procura di Roma. Sono stati gli agenti della Unità Operativa Chiaia e del Reparto Investigativo Centrale a fermare l’uomo risultato poi indagato per reati di truffa commessi ai danni degli anziani, a Roma tra il 2020 e il 2021. Dopo la scoperta di questi reati, e in coordinamento con l’autorità giudiziaria competente e con il commissariato di polizia ‘Roma Viminale’, è stato eseguito un mandato di perquisizione che ha riguardato 7 immobili, tra Chiaia e la Sanità, tutte strutture in uso all’uomo o a lui riconducibili, tra le quali anche ...

