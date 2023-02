“Segnale di debolezza dagli Usa” La Cina provoca sul pallone spia

Leggi su iltempo

(Di sabato 18 febbraio 2023) Un conflitto che non sembra affatto attenuarsi. L'abbattimento delaerostatico cinese sui cieli Usa da parte di jet militari è stata una «reazione isterica e assurda» degli Stati Uniti e «non dimostra che l'America è forte, ma il contrario». L'attacco nei confronti di Washington del capo dell'Ufficio della Commissione centrale per gli Affari esteri del Partito comunista cinese, Wang Yi, intervenuto alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza, dove sta partecipando anche una delegazione Usa guidata dalla vicepresidente Kamala Harris. Era stato chiesto alla Casa Bianca «di gestire la vicenda con calma e con un confronto con la parte cinese, ma non è stato fatto», ha ricordato Wang, il massimo responsabile della diplomazia di Pechino. «Hanno usato un jet contro ile posso dire che si è trattato al 100 per cento di un uso eccessivo ...