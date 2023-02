(Di sabato 18 febbraio 2023) Si decide tutto nei primi 20'. I padroni di casa partono bene, ma a colpire sono i Reds in due occasioni: con Darwin Nunez, bravo a sfruttare al 10' ...

Si decide tutto nei primi 20'. I padroni di casa partono bene, ma a colpire sono i Reds in due occasioni: con Darwin Nunez, bravo a sfruttare al 10' ...... la svedese11 punti e spinge il Banco. (30 - 37). Restivo usa anche la zona per cercare di ... Gustavsson è micidiale nel trovare sempre il pertugio giusto, Makurat è una macchina,...

Consumi ancora deboli, la crescita segna il passo Confcommercio on-line

Segna ancora Gakpo: guarda Newcastle-Liverpool Gazzetta

Ennesima rete per Fabbian, l'Inter lo osserva attentamente numero-diez.com

Arsenal-Manchester City 1-3, le pagelle: Haaland segna ancora, Grealish da urlo TUTTO mercato WEB

LIVE FV, S. BRAGA-FIORENTINA 0-2: SEGNA ANCORA JOVIC! Firenze Viola

La tech company ha 1,7 milioni di clienti digitali. Il ceo Giuseppe Virgone: nella app strumenti finanziari e accesso ai servizi ...Nel quinto set le percentuali in attacco sono basse da una parte e dall’altra, la squadra di casa è più lucida e anche un pizzico più fortunata. In precedenza i senesi avevano rimontato per due volte ...