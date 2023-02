Sedicenne trovato semicarbonizzato a Merì | i familiari | “Suicidio? Impossibile” Il messaggio ricevuto prima di uscire | poi la sparizione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 febbraio 2023) Ayman Serti, si chiamava così il 16enne di origini marocchinemortogiovedì 16 febbraio in piazza Italia ’90 a, in provincia di Messina. Le ipotesi sono ancora tutte aperte: lapista, quella deldovuto forse a degli episodi di bullismo, è ancora quella che gli inquirenti pensano sia più probabile, ma, come riportano Corriere della Sera e Repubblica, la famiglia lo esclude. “Si trattava di un ragazzo molto perbene che faceva una vita normale, studiava e d’estate andava anche a lavorare a Salina. Secondo il fratello èche si sia suicidato. So che le forze dell’ordine stanno indagando in tutte le direzioni. La famiglia chiede solo chiarezza su quanto avvenuto”, afferma Giuseppe Coppolino, l’avvocato della famiglia. Al giallo stanno ...