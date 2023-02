(Di sabato 18 febbraio 2023) AGI -unaper chi l'ha votata. La destra non è cresciuta, ha sempre i suoi dodici milioni di elettori che si sono affidati prima a Berlusconi, poi a Salvini e ora a. Nonostante siano divisi. Sta a noi fare esplodere quelle contraddizioni". Lo dice la candidata alla segreteria del Partito Democratico,, in una intervista al Corriere della Sera. Riguardo alle divisioni all'interno dell'opposizione,sottolinea che "noi tutti abbiamo il dovere di costruire l'alternativa al governo piu' di destra della storia Repubblicana. Ma prima occorre che il Pd risalga. Cambiando tutto: volti, visione e metodo: non serve cambiare solo i nomi tenendosi il metodo sbagliato. Basta con la ...

Chi più diSchlein , questa settimana, si merita un posticino nell'Olimpo dei peggiori La ... Serve altro per assicurarle ilposto dei peggiori. Per noi no: è tutto suo. Sul gradino più ......la posizione di forza principale del centrosinistra e hanno assegnato al Pd il posto di...non parla di rottamazione , termine bandito, né vi allude, ma, al contrario, è circondata da ...

Secondo Elly Schlein, "Giorgia Meloni sarà l'ennesima delusione" AGI - Agenzia Italia

Elezioni regionali, Elly Schlein: "Pd deve guardare a sinistra" Sky Tg24

Bonaccini: “Non prendo lezioni su come essere di sinistra da Elly Schlein” Globalist.it

I circoli Pd pugliesi premiano Bonaccini nella corsa alla segreteria Dem. Seconda Elly Schlein BariToday

Calenda permaloso, Elly Schlein la pasdaran e il rosicone Travaglio ... ilGiornale.it

Chi più di Elly Schlein, questa settimana ... Serve altro per assicurarle il secondo posto dei peggiori. Per noi no: è tutto suo. Sul gradino più alto, invece, troviamo i rosiconi della sinistra. Li ...La candidata alle primarie del Pd al Corriere si dice "assolutamente certa" di vincerle: "La destra non è cresciuta, ha sempre i suoi 12 milioni di elettori, sta a noi farne esplodere le contraddizion ...