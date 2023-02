Sean Penn a Berlino | come presenta il docufilm pro-Zelensky VIDEO

Leggi su iltempo

(Di sabato 18 febbraio 2023) L'attore e regista, vincitore di due premi Oscar, hato al Festival del cinema diil suo 'Superpower',sul presidente ucraino Volodymyre sulla resistenza di Kiev all'invasione russa. Nella conferenza stampa,ha dichiarato: "Questo non è un film imparziale perché questa guerra non è ambigua. Non avremmo consentito al nostro film di fare da palco per un inganno palese". Nellazione la star di Hollywood ha attaccato Vladimir Putin ("Mi ritrovo a non avere alcun interesse a parlare con il signor Putin", un "piccolo bullo inquietante", un "criminale di guerra") e respinto le accuse di fare propaganda: se dire la verità è fare propaganda allora sono un propagandista, ha affermato