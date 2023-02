“Se il mondo temporeggia avvantaggia Putin” | l' appello di Zelensky

17 feb 19:01 Zelensky: se ilavvantaggia Putin - VIDEO 17 feb 18:53 Macron: "L'Europa si armi se vuole difendersi" 'Se l'Europa vuole poter difendere l'Europa deve armarsi. Dobbiamo ...2023 - 02 - 17 14:12:17 Zelensky: "Se ilavvantaggia Putin" 'Il Cremlino può distruggere la pace di tutti presenti. Se le decisioni delvanno a rilento, Putin se ne ...

Zelensky: se il mondo temporeggia avvantaggia Putin TGCOM

Zelensky: "Se il mondo temporeggia avvantaggia Putin. L'Ucraina non sarà il suo unico obiettivo" RaiNews

Guerra Ucraina Russia, Zelensky: "Il Golia russo può perdere quest'anno" Sky Tg24

Zelensky: "Se il mondo temporeggia avvantaggia Putin. Se vince, Mosca punterà armi su Paesi vicini" RaiNews

Zelensky: se il mondo temporeggia avvantaggia Putin | Medvedev: il ... Notizie - MSN Italia

Se le decisioni del mondo vanno a rilento, Putin se ne avvantaggia". Dopo l'intervista alla Bbc, in cui il presidente ucraino aveva escluso negoziati con Putin, arriva la risposta dell'ex presidente ...La guerra in Ucraina giunge al 359esimo giorno. Per Zelensky, che è intervenuto alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, "il Cremlino può distruggere la pace di tutti presenti. Se le decisioni del m ...