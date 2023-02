Sci alpino | Nadine Fest vince la discesa di Crans Montana di Coppa Europa | italiane fuori dalla top10

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023)si è aggiudicata ladi(Svizzera) valevole per ladi scifemminile 2022-2023. Sulla pista di casa l’elvetica ha concluso la sua prova con il tempo di 1:11.86, beffando per appena 2 centesimi la bosniaca Elvedina Muzaferina. Completa il podio un’altra padrona di casa, Stephanie Jenal a 64 centesimi. Quarta posizione per l’austriaca Christian Ager a 69 centesimi, quinta la statunitense Keely Cashman a 71, mentre è sesta l’austriaca Emily Schoepf a 73. Alle sue spalle altre tre connazionali: settima Sabrina Maier a 77 centesimivetta, ottava Lena Wechner a 90, mentre è nona Vanessa Nussbaumer a 93. Completa lala svizzera Nathalie Groebli a 99. Per trovare ...