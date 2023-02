Sci alpino | Mondiali 2023 | il borsino dello slalom femminile Favorite | outsider | speranze di medaglia dell’Italia

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023) La penultima giornata deidi scisarà quella in cui l’Italia reciterà il ruolo più marginale in assoluto, tuttavia non mancheranno di certo gli spunti di interesse nello. La donna da battere, neanche a dirlo, sarà l’americana Mikaela Shiffrin, che andrà a caccia dell’ottavo oro in carriera in una rassegna iridata. Peraltro la classe 1995 insegue il quinto titolo tra i pali stretti dopo i quattro consecutivi messi in bacheca tra il 2013 e il 2019! Il successo in gigante le avrà sicuramente tolto tanta pressione: se non commetterà errori, sarà difficile starle davanti. La grande rivale della statunitense sarà Petra Vlhova. La campionessa olimpica in carica non ha di certo disputato la sua miglior stagione, ottenendo sin qui un solo successo in Coppa del Mondo in ...