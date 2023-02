Sci alpino | Mondiali 2023 | gli italiani per lo slalom di chiusura Alex Vinatzer cerca il colpaccio

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023) Idi scisi concluderanno domenica 19 febbraio con lomaschile sul pendio di Courchevel (Francia). Sarà la prova tra i pali stretti a fare calare il sipario su questa rassegna iridata dopo due intense settimane di competizioni e si preannuncia grande spettacolo tra tanti pretendenti in lotta per le medaglie. L’Italia ha vinto due medaglie d’oro con Federica Brignone (combinata) e Marta Bassino (superG), poi ha festeggiato anche l’argento della valdostana in gigante e spera di chiudere in bellezza l’evento in terra transalpina, con la consapevolezza che sarà molto difficile fare la differenza nella specialità tecnica per eccellenza.è la carta migliore nel mazzo tricolore. L’altoatesino ha raccolto un buon quarto posto in stagione ad Adelboden, ...