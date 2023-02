Sci alpino | le pagelle dello slalom femminile | sorpresa St Germain | Shiffrin si addormenta | Della Mea che rimonta!

(Di sabato 18 febbraio 2023) Una strepitosa Laurence St.si è aggiudicata lo, valevole per i Campionati Mondiali di sci2023. Sulla pista denominata Roc de Fer tutti si aspettavano l’ennesimo oro di Mikaela, invece la canadese ha fatto saltare il banco. Andiamo, quindi, a consegnare legara i pali stretti. LELaurence St.10: ma cos’ha fatto la canadese?! Dopo 63 anni riporta al successo la sua Nazione in questa gara e lo fa nella maniera più incredibile possibile. Nella prima manche scende zitta zitta con il numero 18 e si mette ottimamente in terza posizione, poi nella seconda vola. Letteralmente. Piazza un ottimo tempo e aspetta. Holdener esce, ...

'Sono contentissima e per me è un'emozione grande fare un risultato del genere ai Mondiali. Siamo sulla strada giusta, abbiamo lavorato bene e si vede' . Questa tutta l'emozione di Lara Della Mea dopo ...MARIBEL (FRANCIA) - "Sono contentissima e per me è un'emozione grande fare un risultato del genere ai Mondiali. Siamo sulla strada giusta, abbiamo lavorato bene e si vede. Bisogna continuare così ...

LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali 2023 in DIRETTA: Laurence St Germain porta il Canada in paradiso! Shiffrin beffata, Della Mea splendida ottava OA Sport

Mondiali di sci alpino 2023: slalom speciale femminile, vince Laurence Saint-Germain Corriere della Sera

Sci alpino, Laurence St-Germain oro a sorpresa in slalom ai Mondiali. Shiffrin battuta, Della Mea splendida ottava OA Sport

Sci alpino, Lara Della Mea: "Siamo sulla strada giusta". Rossetti: "Rammaricata" OA Sport

Lara Della Mea, che rimonta! Riscatta le azzurre nello slalom femminile: top-10 iridata, rivivila Eurosport IT

Clamorosa, incredibile, pazzesca sorpresa nello slalom femminile dei Mondiali di Meribel. Succede l’impensabile nella seconda manche, con la vittoria della canadese Laurence St-Germain. E’ assolutamen ...Lara Della Mea ha conquistato uno splendido ottavo posto nello slalom dei Mondiali 2023 di sci alpino. L’azzurra, secsa con il pettorale numero 35, è riuscita a qualificarsi per la seconda manche e po ...