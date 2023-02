Sci alpino | Laurence St-Germain oro a sorpresa in slalom ai Mondiali Shiffrin battuta | Della Mea splendida ottava

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023) Clamorosa, incredibile, pazzescanellofemminile deidi Meribel. Succede l’impensabile nella seconda manche, con la vittoriacanadeseSt-. E’ assolutamente la rassegna iridata delle prime volte e soprattutto di un Canada che si prende la sua seconda medaglia d’oro dopo quella di James Crawford in superG. Questa, però, totalmente inaspettata, perchè St-era quasi impronosticabile all’iniziogara anche solo per un piazzamento sul podio. Il Canada torna a vincere un oro mondiale dopo quello vinto da Melanie Turgeon in discesa a St.Moritz nel 2003, mentre per quanto riguarda solamente lobisogna tornare indietro addirittura al 1960 a Squaw Valley, quando ad imporsi fu Anne ...