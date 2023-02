(Di sabato 18 febbraio 2023)per Halvor Hildeche si è aggiudicatoildi(Germania) valevole per ladi scimaschile 2023 e, di conseguenza, ha completato la suapersonale dopo il primo successo di ieri. Sulla pista bavarese il norvegese ha concluso le due mcon il tempo complessivo di 1:43.02 distanziando di ben 97 centesimi l’austriaco Johannes Strolz, mentre completa il podio lo svizzero Tanguy Nef. Quarta posizione per l’austriaco Simon Rueland a 1.52 a braccetto con il norvegese Theodor Braekken. Sesta posizione per lo svizzero Noel Von Gruenigen a 1.55, settimo l’austriaco Michael Matt a 1.71, ottavo lo svizzero Sandro Simonet a 1.78, ...

Gli atleti azzurri impegnati nello slalom di domenica ai mondiali didi meribel saranno: Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Stefano Gross e Tobias Kastlunger. Lo ha comunicato la Fisi.... quella stradale in estate e quella invernale tra gli impianti di risalita di. Si tratta di percorsi che agevolano la riconnessione con la montagna in tutte le stagioni, ristabilendo le ...

LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali 2023 in DIRETTA: Della Mea va in testa e può rimontare OA Sport

Mondiali di sci alpino oggi: dove vederli in tv, calendario e orari delle gare Corriere della Sera

Sci alpino, Mondiali 2023: gli italiani per lo slalom di chiusura. Alex Vinatzer cerca il colpaccio OA Sport

Sci alpino, doppietta per Gunleiksrud che vince anche il secondo slalom di Berchtesgaden di Coppa Europa OA Sport

Lara Della Mea si qualifica nelle trenta in slalom con un bel finale, rivedi la prima manche dell'azzurra ai Mondiali Eurosport IT

Doppietta per Halvor Hilde Gunleiksrud che si è aggiudicato anche il secondo slalom di Berchtesgaden (Germania) valevole per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2023 e, di conseguenza, ha completat ...La seconda manche sarà alle ore 13.30. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom femminile valevole per i Campionati Mondiali di sci alpino 2023 in corso di svolgimento a ...