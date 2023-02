Sci | a cosa fa bene? Benefici | forma fisica e mentale

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 18 febbraio 2023) Sono milioni gli italiani che durante questo periodo invernale si riversano sulle piste di montagna per praticare lo sci. Sapete però quali sono ifici di questo sport? Andiamo a vederli insieme. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Siamo un popolo di sciatori: secondo le ultime stime dell’Istat, il 71% della popolazione ha sciato Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.