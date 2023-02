Sassuolo - Napoli | le pagelle | Kvara - Osimhen | coppia da 7 | 5 Consigli sbaglia | 5

(Di sabato 18 febbraio 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Ilin ansia per le condizioni di Victor Osimhen, che ha lamentato un problema contro il: ecco come sta Victor Osimhen ha lamentato un problema alla coscia destra durante la gara del Mapei ...Ildi Luciano Spalletti vola a +18 sull' Inter dopo la vittoria contro ila Reggio Emilia, che ha messo ancora in evidenza la forza delle sue stelle Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia ...

Sassuolo-Napoli 0-2, gol e highlights: gli azzurri allungano in testa con Kvara e Osimhen Sky Sport

Sassuolo-Napoli 0-2, le pagelle: Kvara è un fenomeno, Osi vola, Kim e la mediana dominano Tutto Napoli

FINALE Sassuolo-Napoli 0-2: gol di Kvaratskhelia e Osimhen | La diretta La Gazzetta dello Sport

Il Napoli batte il Sassuolo: il commento dello juventino Chirico AreaNapoli.it

Sassuolo-Napoli, le pagelle: Kvara-sessuali, Osi-sessuali, Kim-sessuali CalcioNapoli24

La 23a giornata della Serie A 2022-2023 si apre con il Napoli che centra l’ennesima vittoria della propria stagione. I partenopei, infatti, passano con il punteggio di 2-0. in casa del Sassuolo e si a ...Il tecnico degli azzurri ha festeggiato nel migliore dei modi la panchina numero 1.000 in carriera: "Quante notti insonni... La Champions L'Eintracht è un avversario tosto" ...