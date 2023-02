Sassuolo-Napoli | le dichiarazioni di Dionisi nel post-partita | “Peccato non aver fatto gol”

Leggi su 11contro11

(Di sabato 18 febbraio 2023) Al termine della sfida tra, valida per la 23esima giornata di Serie A, a rilasciare le proprieè stato Alessio. Nonostante la sconfitta per 0-2, il tecnico dei neroverdi si è detto soddisdella prestazione, ma non del risultato. La squadra di casa ha creato ma non ha saputo cogliere i punti deboli degli azzurri, chiudendo senza reti. C’è perciò del rammarico., lediChiuso l’anticipo della 23° giornata,– tecnico del– ha parlato di diversi argomenti, partendo dal gol annullato a Laurienté sullo 0-2 che avrebbe cambiato il resto della ...