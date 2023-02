Sassuolo-Napoli 0-2 | pagelle Kvara e Osimhen due supereroi che fanno innamorare i bambini

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 18 febbraio 2023) Ledi0-2 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Stasera nell’area amica, Ilaria, gli autoctoni prediligono l’assembramento all’assedio ma il giovane Meret resta freddo e lucido pur con qualche tremore di troppo. E su quel maligno tiro di Laurienté è fatale l’ausilio di San Palo, redivivo patrono – 6,5 Fa bene Meret a elogiare il lavoro difensivo dei compagni: si danno talmente tutti da fare (persino gli attaccanti, spesso, anzi, soprattutto loro) che di palle pericolose gliene arrivano davvero pochissime. Bravo comunque lui a restare sempre vigile e presente, anche quando le partite scorrono via senza particolari pericoli. Al palo metterei una lode – 6 DI LORENZO. Detto che il citato Laurienté gli fa un po’ girare la capa, bisogna segnalare che in generale l’Euroappuntato qualche colpetto in ...