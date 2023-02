Sassuolo-Napoli 0-2 | Dionisi | “Soddisfatto della prestazione | bisogna ripartire da qui”

Leggi su sportface

(Di sabato 18 febbraio 2023) Alessioha parlato al terminesfida persa contro ilper 2-0: “Abbiamo affrontato una squadra forte e in fiducia, peccato perché in alcune situazioni pentevamo riaprirla. Penso che ilabbia vinto meritatamente, ma abbiamo avuto anche noi delle chance, ce lo meritavamo. Loro hanno molta qualità e non era facile recuperare, ma sono. Inoltre a noi mancavano molti giocatori, loro hanno schierato in campo i migliori in assoluto”. Il tecnico neroverde ha poi continuato: “Ha vinto la squadra che ha meritato di vincere, peccato solo per i zero gol fatti pur avendo creato tanto, questo è il rammarico più grande di oggi”.ha poi concluso: “L’unica cosa che rimprovero è che avremmo potuto ...