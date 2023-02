Sassuolo-Napoli 0-2 | azzurri invincibili ora a +18 | adesso tocca alla Champions

Commenta per primo Non solo Frattesi. Ilè fortemente interessato ad Armand Laurienté e Nedim Bajrami , attualmente in forza al. Lo riporta Il Mattino.Commenta per primo0 - 2 Meret 6: salvato prima dal palo e poi dal Var sui tiri di Laurienté. Il resto è poco e decisamente parabile. Di Lorenzo 6: il più impegnato dei difensori di Spalletti, ...

Sassuolo-Napoli 0-2, le pagelle: Kvara è un fenomeno, Osi vola, Kim e la mediana dominano Tutto Napoli

Sassuolo-Napoli 0-2, gol e highlights: gli azzurri allungano in testa con Kvara e Osimhen Sky Sport

FINALE Sassuolo-Napoli 0-2: gol di Kvaratskhelia e Osimhen | La diretta La Gazzetta dello Sport

Sassuolo-Napoli 0-2: dominio anche a Reggio Emilia, si vola a + 18 ilmattino.it

Il Napoli batte il Sassuolo: il commento dello juventino Chirico AreaNapoli.it

Il Napoli vince 2-0 contro il Sassuolo grazie alle reti di Kvara e Osimhen. Le parole di Luciano Spalletti al termine della partita. Nel giorno della sua panchina numero 1000, Luciano Spalletti riceve ...L'attaccante del Napoli ha seguito da casa il match di Reggio Emilia contro il "suo" Sassuolo e ha condiviso sui suoi social le immagini del gol, tifando per i compagni dal divano.