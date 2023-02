Sassuolo | Dionisi | 'Il gol era da annullare Con Berardi l'avremmo resa difficile al Napoli'

... il Napoli infila la settima vittoria di fila in Serie A, battendo ila domicilio. Al ... impegnata domani sera contro l'Udinese, mentre gli uomini di, reduci da quattro risultati utili,...Gli uomini dinon mollano e al 40' riaprono la gara con Laurienté, ma l'arbitro annulla per ... Ilrimane invece in quindicesima posizione a quota 24. 17 febbraio 2023

Il Sassuolo cade senza sfigurare contro il Napoli per 0-2 regalando una notte da sogno per i partenopei, sono 18 i punti di distacco dalla seconda in graduatoria. Adesso i neroverdi sfideranno il Lecc ...Sassuolo, Carnevali: “Fermare il Napoli è un’impresa, tutti devono dare il massimo”. “Fermare il Napoli è un’impresa, è la squadra più forte del campionato e ha tutte le chance per vincerlo. Giovanni ...