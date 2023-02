Sannio Acque | Ferella | “Forgione si stupisce spesso | guardi al Molise con più attenzione”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 18 febbraio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiBaselice (Bn) – E’ ancora la querelle acqua a tenere banco. Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del sindaco, primo cittadino di Baselice. “Il Coordinatore del Distretto Sannita troppoultimamente si, si meraviglia. Di cosa non si capisce. Dovrebbe prendere atto che per quel ruolo il pressapochismo è la vera nota stonata. E le dimissioni, insieme all’intero consiglio, la migliore scelta.guarda ad altre province, ad Avellino in particolare, e nota come i Sindaci siano unanimi nel decidere di continuare ad avere una società pubblica a gestire il sistema idrico integrato, ma per la provincia di Benevento invece durante l’assemblea con i Sindaci – tenuta alla Rocca dei Rettori a dicembre – disse che una società pubblica sarebbe stata la morte per il ...